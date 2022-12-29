Icon

توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت Icon النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في إطار مواكبة أفضل الممارسات العالمية

تعديل مسميات الوظائف القيادية لـ أرامكو بداية يناير

2022-12-29 الساعة 3:37
تعديل مسميات الوظائف القيادية لـ أرامكو بداية يناير
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، اليوم الخميس، عن تعديل مسميات وظائفها القيادية العليا وذلك من تاريخ 1 يناير 2023.

أفضل الممارسات

وأوضحت أرامكو السعودية أن هذه المسميات الوظيفية المحدّثة تأتي في إطار مواكبة أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع الأدوار والمسؤوليات الإستراتيجية لهذه الوظائف، مشيرة أن التعديلات تقتصر على مسميات الوظائف فقط دون تأثير على الهياكل التنظيمية.

قد يهمّك أيضاً
Img

بيل جيتس لا تعجبه إدارة ماسك لتويتر

Img

وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة معادن

وظائف
ألمانيا تطهر الجيش بعد مؤامرة الانقلاب
العالم

ألمانيا تطهر الجيش بعد مؤامرة الانقلاب

العالم
سماء غائمة وأمطار رعدية على 7 مناطق
السعودية اليوم

سماء غائمة وأمطار رعدية على 7 مناطق

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لمباراة هولندا وأمريكا بدور الـ16
الرياضة

التشكيل الرسمي لمباراة هولندا وأمريكا بدور الـ16

الرياضة
المها العربي في محمية نيوم لأول مرة...
أخبار رئيسية

المها العربي في محمية نيوم لأول مرة...

أخبار رئيسية
حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد...
السعودية اليوم

حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد...

السعودية اليوم
الفاشينستا مروج الرحيلي في ورطة
مشاهير

الفاشينستا مروج الرحيلي في ورطة

مشاهير
الزكاة تحدد ضوابط استيراد الأدوية والسماح بدخولها...
السعودية اليوم

الزكاة تحدد ضوابط استيراد الأدوية والسماح بدخولها...

السعودية اليوم