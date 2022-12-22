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قبول استقالة وزير السياحة

تعديل وزاري في حكومة الأردن

2022-12-22 الساعة 5:47
تعديل وزاري في حكومة الأردن
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت المملكة الأردنية، اليوم الخميس، موافقة على إجراء تعديل على حكومة بشر الخصاونة.

وشمل التعديل قبول استقالة وزير السياحة والآثار نايف الفايز وتعيين مكرم القيسي خلفًا له.

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تفاصيل التعديل

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، قال البيان : “نحن عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بتعيين السيد مكرم مصطفى عبد الكريم القيسي، وزيرًا للسياحة والآثار”.

وأضاف البيان: “صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة السيد نايف حميدي محمد الفايز، وزير السياحة والآثار من منصبه اعتبارًا من تاريخ اليوم”.

أداء اليمين الدستورية

وأدى الوزير القيسي اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية.

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي.

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