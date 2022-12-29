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الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي

تعليق الدراسة الحضورية اليوم بالمدارس المسائية بجدة ورابغ وخليص

2022-12-29 الساعة 11:51
تعليق الدراسة الحضورية اليوم بالمدارس المسائية بجدة ورابغ وخليص
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارة التعليم بمحافظة جدة تعليق الدراسة الحضورية اليوم بجميع المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص.

وأوضحت إدارة تعليم جدة أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ سيكون الدوام الدراسي اليوم للمدارس المسائية عن بُعد عبر “منصة مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.

رياح نشطة وأتربة مثارة

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع فرصة لتكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مناطق عسير، الباحة، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.

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