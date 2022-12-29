تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت

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علقت جامعة جدة الدراسة الحضورية يومي الجمعة والسبت لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية؛ بناء على التقارير الواردة من الأرصاد.
وقالت الجامعة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الخميس: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية يومي (الجمعة والسبت) 6- 7 جمادى الآخرة 1444هـ.
وأشارت الجامعة إلى تحويل المحاضرات عن بُعد حسب الأنظمة والتعليمات.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة خلال الساعات القادمة على سواحل جدة.
كما حذر المركز من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تشمل (جدة، بحرة، الشعيبة)، ويستمر حتى الساعة 11 صباحًا من يوم غدٍ الجمعة.