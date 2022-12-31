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الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس الطائف والمهد

2022-12-31 الساعة 9:20
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس الطائف والمهد
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارة تعليم محافظة الطائف، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد، بتعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا؛ وستكون الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي.

يأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم.

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تعليم المهد

كما أعلنت إدارة تعليم المهد، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بجميع مدارسها، وستكون الدراسة عبر “منصة مدرستي” للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

تعليق الدراسة

يذكر أن إدارة تعليم مكة المكرمة أعلنت تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم الغد الأحد.

وأوضحت الإدارة بأن بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا لعدم استقرار حالة الطقس وفرصة هطول الأمطار؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، وستكون الدراسة عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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