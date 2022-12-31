تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس مكة والجموم والكامل وبحرة

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أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ليوم الغد الأحد.
وأوضحت الإدارة بأن بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا لعدم استقرار حالة الطقس وفرصة هطول الأمطار؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، وستكون الدراسة عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
وكانت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص.
وقالت الإدارة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص.
وأضافت أن الدوام لليوم الدراسي غدًا سيكون عن بُعد عبر ” منصة مدرستي ” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.