تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية بمنطقة مكة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية ولمنسوبي ومنسوبات مدارس التعليم في مكة.

الدراسة عن بعد

وأوضحت الإمارة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية ، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وأشارت إمارة منطقة مكة المكرمة، إلى أنه سيكون دوام اليوم الخميس عبر منصة مدرستي.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع فرصة لتكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مناطق عسير، الباحة، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.