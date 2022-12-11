تعليق الدراسة بجامعة الملك عبدالعزيز غدًا

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تعليق الدراسة بها، غدًا الاثنين، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات في ظل الحالة المطيرة التي تشهدها المملكة حاليًا.

تعليق الدراسة

وقالت الجامعة في تغريدة على موقع تويتر: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية بـ جامعة الملك عبدالعزيز بالمركز الرئيسي وفرع رابغ.

وأشارت الجامعة إلى أن المحاضرات لليوم الدراسي ستكون عن بعد ليوم غدٍ الاثنين ١٢-١٢-٢٠٢٢م.

جامعة جدة

من جانب آخر، أعلنت جامعة جدة، تعليق الدراسة بها غدًا الاثنين، حرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

وقالت الجامعة في تغريدة لها على موقع تويتر، اليوم الأحد: حيال الحالة المطرية المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين الموافق ١٨-٥-١٤٤٤هـ وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مقرات وفروع الجامعة على أن يستمر دوام الموظفين عن بعد ليوم غدٍ حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.