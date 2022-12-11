تعليق الدراسة بجامعة الملك عبدالعزيز غدًا

تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية والإمارات
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تعليق الدراسة بها، غدًا الاثنين، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات في ظل الحالة المطيرة التي تشهدها المملكة حاليًا.
وقالت الجامعة في تغريدة على موقع تويتر: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية بـ جامعة الملك عبدالعزيز بالمركز الرئيسي وفرع رابغ.
وأشارت الجامعة إلى أن المحاضرات لليوم الدراسي ستكون عن بعد ليوم غدٍ الاثنين ١٢-١٢-٢٠٢٢م.
من جانب آخر، أعلنت جامعة جدة، تعليق الدراسة بها غدًا الاثنين، حرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.
وقالت الجامعة في تغريدة لها على موقع تويتر، اليوم الأحد: حيال الحالة المطرية المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين الموافق ١٨-٥-١٤٤٤هـ وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مقرات وفروع الجامعة على أن يستمر دوام الموظفين عن بعد ليوم غدٍ حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.