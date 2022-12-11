تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل

أعلنت إمارة مكة المكرمة تعليق الدراسة غداً في العاصمة المقدسة وثلاث محافظات ، حرصُا على سلامة الطلاب والطالبات، بناءً على ما ورد من تعليمات المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة المطيرة التي تشهدها المملكة.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: بناءً على ما وردنا من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية والإدارية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية غداً للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل.

وتابعت الإمارة: سيكون الدوام لليوم الدراسي عن بعد ليوم غدٍ الاثنين.

تحذير

في وقت سابق، حذرت المركز الوطني للأرصاد، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى الساعة 10 صباح غد الاثنين.

وقال المركز في بيان على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الأحد: عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تشمل الجموم، العاصمة المقدسة، بحرة، الكامل.

وتابع: لسلامتك أثناء هطول الأمطار ابتعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

تنبيهات

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم عن حالة مطرية تتراوح من متوسطة إلى غزيرة تبدأ مساء اليوم (الأحد) وتستمر حتى الخميس المقبل تشمل منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان).

ويتوقع أن يمتد تأثير الحالة المطرية بهطول أمطار متوسطة في مجملها من يوم غد (الاثنين) إلى الخميس المقبل تشمل مناطق المدينة المنورة (المهد، وادي الفرع، الحناكية)، الحدود الشمالية (رفحاء)، حائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة)، الرياض (المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح)، كذلك أجزاء من مناطق عسير (النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، بارك)، جازان (فيفاء، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر)، الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة).

ويصحب الحالة المطرية تساقط للبرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية.

تحذيرات

أهاب المركز بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.