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ستكون الدراسة عن بعد

تعليق الدراسة غدًا بـ الطائف والمحافظات التابعة لها

2022-12-11 الساعة 7:13
تعليق الدراسة غدًا بـ الطائف والمحافظات التابعة لها
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم الطائف، تعليق الدراسة بها غدًا الاثنين، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الإثنين بـ تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً، وستكون الدراسة غداً عن بعد.

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تعليم جدة

في وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة  في مدارس جدة ورابغ وخليص، غدًا الاثنين، حرصُا على سلامة الطلاب والطالبات، بناءً على ما ورد من تعليمات المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة المطيرة التي تشهدها المملكة.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الإثنين بمدارس جدة، رابغ، خليص.

لفتت إدارة تعليم جدة إلى أن الدوام سيكون عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم.

تحذير

في وقت سابق، حذر المركز الوطني للأرصاد، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على معظم مناطق المملكة.

 

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