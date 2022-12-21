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تعليق الدراسة غدًا في القنفذة

2022-12-21 الساعة 10:00
تعليق الدراسة غدًا في القنفذة
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارة تعليم محافظة القنفذة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس؛ حرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين في ظل الحالة المطرية التي تشهدها المملكة.

وقالت إدارة تعليم القنفذة في تغريدة على موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس 28/ 5/ 1444هـ.

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تعليق الدراسة بمكة

في نفس السياق، قررت إدارة تعليم مكة المكرمة، في وقت سابق، تعليق الدراسة غدًا في مدارس ومكاتب تعليم مكة والجموم وبحرة والكامل؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما ذكرت إدارة تعليم جدة، عبر حسابها بموقع تويتر، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس 28/ 5/ 1444هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص”.

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