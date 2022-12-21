تعليق الدراسة غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ورابغ

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس بناءً على توقعات الأحوال الجوية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الجامعة في بيان صادر عنها “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد تعلن جامعة الملك عبدالعزيز تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس ٢٨-٥-١٤٤٤هـ في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ لتكون عن بُعد”.

جامعة جدة

وكانت جامعة جدة أعلنت أيضًا عن تعليق الدراسة غدًا الخميس،بناءً على توقعات الأحوال الجوية وسوء الطقس.

وقالت الجامعة في بيان لها إنه “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس 1444/5/28 بجميع مقرات وفروع الجامعة. وسيكون الدوام يوم غدٍ عن بُعد لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وفق الأنظمة والتعليمات”.