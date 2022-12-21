تعليق الدراسة غدًا في جامعة جدة بجميع المقرات والفروع

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أعلنت جامعة جدة عن تعليق الدراسة غدًا الخميس بناءً على توقعات الأحوال الجوية الصادرة من الأرصاد.
وقالت الجامعة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس 1444/5/28 بجميع مقرات وفروع الجامعة. وسيكون الدوام يوم غدٍ عن بُعد لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وفق الأنظمة والتعليمات.
وكانت جامعة أم القرى قررت تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقالت الجامعة في بيان لها : بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس ٢٨-٥-١٤٤٤هـ وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.