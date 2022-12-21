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بسبب سوء الحالة الجوية

تعليق الدراسة غدًا في مدارس ومكاتب تعليم مكة وجدة والجموم وبحرة والكامل

2022-12-21 الساعة 3:52
تعليق الدراسة غدًا في مدارس ومكاتب تعليم مكة وجدة والجموم وبحرة والكامل
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة غدًا في مدارس ومكاتب تعليم مكة والجموم وبحرة والكامل بسبب سوء الأحوال الجوية.

دوام عن بعد

بدورها أعلنت إدارة تعليم جدة عبر حسابها بموقع “تويتر” “أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس 28 / 5 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص”.

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وأضافت “سيكون الدوام يوم غدٍ عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم”.

تنبيه متقدم

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أصدرت في وقت سابق، تنبيهًا متقدمًا لأهالي منطقة مكة المكرمة من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة 2 مساء غد الخميس، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم الخميس، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل كلًا من (جدة، رابغ، بحرة، الكامل، الجموم، خليص، العاصمة المقدسة).

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة متاحة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشرقية من المملكة.

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