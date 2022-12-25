تعليق الدراسة في الباحة غدًا بعد تقارير الأرصاد

دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة
علقت إدارة تعليم الباحة، الدراسة الحضورية غدًا الاثنين، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: حرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين بمدارس تعليم الباحة في جميع المحافظات لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
وتابعت: سيكون الدوام عن بعد عبر منصة مدرستي للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
جدير بالذكر، أن إدارة التعليم بمحافظة القريات، علقت الدراسة غدًا أيضًا، قبل قليل؛ حرصًا على سلامة الجميع، في ظل الحالة المطيرة التي تشهدها المملكة.
وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وما أقرته لجنة تعليق الدراسة وحرصًا على سلامة الجميع؛ قرر المتحدث الرسمي باسم الإدارة أ. علي العطشان، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين.