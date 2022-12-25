تعليق الدراسة في الباحة غدًا بعد تقارير الأرصاد

علقت إدارة تعليم الباحة، الدراسة الحضورية غدًا الاثنين، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: حرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين بمدارس تعليم الباحة في جميع المحافظات لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

الدوام عن بعد

وتابعت: سيكون الدوام عن بعد عبر منصة مدرستي للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

القريات تعلق الدوام

جدير بالذكر، أن إدارة التعليم بمحافظة القريات، علقت الدراسة غدًا أيضًا، قبل قليل؛ حرصًا على سلامة الجميع، في ظل الحالة المطيرة التي تشهدها المملكة.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وما أقرته لجنة تعليق الدراسة وحرصًا على سلامة الجميع؛ قرر المتحدث الرسمي باسم الإدارة أ. علي العطشان، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين.