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بناء على تقارير الأرصاد

تعليق الدراسة في القريات غدًا

2022-12-25 الساعة 10:59
تعليق الدراسة في القريات غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة القريات، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين؛ حرصًا على سلامة الجميع، في ظل الحالة المطيرة التي تشهدها المملكة.

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وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وما أقرته لجنة تعليق الدراسة وحرصًا على سلامة الجميع؛ قرر المتحدث الرسمي باسم الإدارة أ. علي العطشان، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين.

الدراسة عن بعد

ولفتت الإدارة إلى أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر منصة مدرستي.

 

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