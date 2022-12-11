تعليق الدراسة في جامعة أم القرى بمكة وكافة الفروع غدًا

أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة بها غدًا الاثنين، حرصًا على سلامة الطلبة والإداريين، وأعضاء هيئة التدريس.

وقالت الجامعة في تغريدة لها على موقع تويتر، اليوم الأحد: حرصًا على سلامة الطلبة والإداريين، وأعضاء هيئة التدريس؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية في الجامعة بمكة المكرمة وكافة الفروع وستكون الدراسة عن بعد غداً.

تعليق الدراسة

في وقت سابق، أعلنت إمارة مكة المكرمة تعليق الدراسة غداً في العاصمة المقدسة وثلاث محافظات، حرصُا على سلامة الطلاب والطالبات، بناءً على ما ورد من تعليمات المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة المطيرة التي تشهدها المملكة.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: بناءً على ما وردنا من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية والإدارية، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية غداً للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل.

وتابعت الإمارة: سيكون الدوام لليوم الدراسي عن بعد ليوم غدٍ الاثنين.

تحذير

في وقت سابق، حذر المركز الوطني للأرصاد، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى الساعة 10 صباح غد الاثنين.