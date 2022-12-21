تعليق الدراسة في جامعة أم القرى غدًا

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قررت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقالت الجامعة في بيان لها : بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس ٢٨-٥-١٤٤٤هـ وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة متاحة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشرقية من المملكة.
كما نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل في ذلك مركزي رهاط ومدركة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وبين المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم.