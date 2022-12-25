تعليق الدراسة في جامعة الباحة غدًا الاثنين

أعلنت جامعة الباحة، تعليق الدراسة غدًا الاثنين، حرصًا على سلامة الجميع، بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة حاليًا.

الدوام عن بعد

وقالت الجامعة في تغريدة على موقع تويتر، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة (الحضورية) يوم غدٍ الاثنين بجميع مقارّ الجامعة، على أن يكون الدوام (عن بعد)؛ للطلاب والطالبات، وكافة منسوبي ومنسوبات الجامعة، وفقًا للأنظمة والتعليميات.

تعليم الباحة

علقت إدارة تعليم الباحة، الدراسة الحضورية أيضا غدًا الاثنين، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: حرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين بمدارس تعليم الباحة في جميع المحافظات لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.