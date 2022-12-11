تعليق الدراسة في جامعة جدة غدًا

أعلنت جامعة جدة، تعليق الدراسة بها غدًا الاثنين، حرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

تعليق الدراسة

وقالت الجامعة في تغريدة لها على موقع تويتر، اليوم الأحد: حيال الحالة المطرية المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين الموافق ١٨-٥-١٤٤٤هـ وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة،فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مقرات وفروع الجامعة على أن يستمر دوام الموظفين عن بعد ليوم غدٍ حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

تعليم جدة

في وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص، غدًا الاثنين، حرصُا على سلامة الطلاب والطالبات، بناءً على ما ورد من تعليمات المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة المطيرة التي تشهدها المملكة.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الإثنين بمدارس جدة، رابغ، خليص.

الدوام عبر منصة مدرستي

لفتت إدارة تعليم جدة إلى أن الدوام سيكون عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم.

تحذير

في وقت سابق، حذر المركز الوطني للأرصاد، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى الساعة 10 صباح غد الاثنين.