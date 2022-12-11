Icon

تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال Icon الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 Icon الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام Icon حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة Icon 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال Icon مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية والإمارات  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يستمر الدوام حسب الأنظمة

تعليق الدراسة في جامعة جدة غدًا

2022-12-11 الساعة 7:06
تعليق الدراسة في جامعة جدة غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة جدة، تعليق الدراسة بها غدًا الاثنين، حرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

تعليق الدراسة

وقالت الجامعة في تغريدة لها على موقع تويتر، اليوم الأحد: حيال الحالة المطرية المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين الموافق ١٨-٥-١٤٤٤هـ وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة،فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مقرات وفروع الجامعة على أن يستمر دوام الموظفين عن بعد ليوم غدٍ حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

قد يهمّك أيضاً
Img

فوز أولمبيك ليون على ليفربول في كأس سوبر دبي

Img

الأمير هاري يتحدث عن أكبر خطأ ارتكبه في حياته

تعليم جدة

في وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص، غدًا الاثنين، حرصُا على سلامة الطلاب والطالبات، بناءً على ما ورد من تعليمات المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة المطيرة التي تشهدها المملكة.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الإثنين بمدارس جدة، رابغ، خليص.

الدوام عبر منصة مدرستي

لفتت إدارة تعليم جدة إلى أن الدوام سيكون عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم.

تحذير

في وقت سابق، حذر المركز الوطني للأرصاد، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى الساعة 10 صباح غد الاثنين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد
السعودية اليوم

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد

السعودية اليوم
خبير تنمية بشرية: المدير المتعسف سبب للتسرب...
حصاد اليوم

خبير تنمية بشرية: المدير المتعسف سبب للتسرب...

حصاد اليوم
بولندا ترفع حالة التأهب للوحدات العسكرية
العالم

بولندا ترفع حالة التأهب للوحدات العسكرية

العالم
عراك في مقاهي صور اللبنانية بعد هزيمة...
غرائب

عراك في مقاهي صور اللبنانية بعد هزيمة...

غرائب
6 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن
أخبار أمنية

6 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن

أخبار أمنية
موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال...
حصاد اليوم

موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال...

حصاد اليوم
5 متسولين بقبضة الأمن في عسير
حصاد اليوم

5 متسولين بقبضة الأمن في عسير

حصاد اليوم
مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا
السعودية اليوم

مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا

السعودية اليوم