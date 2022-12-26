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الدوام سيكون عن بعد

تعليم ظهران الجنوب يعلق الدراسة في مدارس تهامة غدًا

2022-12-26 الساعة 9:06
تعليم ظهران الجنوب يعلق الدراسة في مدارس تهامة غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم ظهران الجنوب تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء، في مدارس تهامة؛ بسبب أحوال الطقس.

الدراسة عن بعد

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: نظرًا للظروف الجوية والتنبيهات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بُعد في مدارس تهامة (الغول- الغايل- المسنى- قاعة- الدافعة- قرض- الجربة) يوم الثلاثاء 3/ 6/ 1444هـ.

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الإدارة أشارت إلى أن الدوام في اليوم المدرسي سيكون عن بعد.

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