تعليق دمفريس على خروج هولندا من مونديال 2022

علق النجم الهولندي مفريس بعد الخروج الهولندي أمام الأرجنتين بدور الثمانية من كأس العالم 2022.

رحلة رائعة

وكتب دمفريس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء أمس السبت: كرة القدم هي رياضة جميلة تبرز كل أنواع المشاعر. الليلة الماضية لم تكن مختلفة وهذا جزء من اللعبة. أود أن أشكر زملائي في الفريق والموظفين الذين شاركت معهم هذه الرحلة الرائعة. إنني أقدر حقًا روح فريقنا والطريقة التي قاتلنا بها حتى النهاية.

انكسار الطواحين

صعد منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز على المنتخب الهولندي بركلات الترجيح، وذلك بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وكان المنتخب الأرجنتيني تقدم بهدفين عبر مونيا وليونيل ميسي في الدقيقتين الـ35 والـ73، ثم عاد المنتخب الهولندي وسجل هدفين عبر اللاعب فاوت فيخهورست في الدقيقتين الـ83 والـ98 من الوقت الأصلي.

وفي الشوطين الإضافيين، أهدر منتخب التانجو فرصتين لإحراز الهدف الثالث، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وفاز التانجو في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3، حيث سجل لمنتخب التانجو كل من لاوتارو مارتينيز وليونيل ميسي وجونزالو مونتييل ولياندرو باريديس، بينما سجل لمنتخب هولندا كل من فيخهورست ولوك دي يونج وكوبمينرز.