تعليق رونالدو بعد خروج البرتغال من كأس العالم

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن منح البرتغال لقب كأس العالم كان حلمه الأكبر لكنه انتهى أمس السبت، بعد الخسارة أمام المغرب بهدف دون رد.

5 مونديالات

ودون كريستيانو رونالدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: لعبت 5 بطولات كأس العالم على مدار 16 سنة إلى جانب العديد من اللاعبين الرائعين ودعم الملايين من البرتغاليين.

وكتب أيضًا عبر تويتر: قيل الكثير من الكلام، لكن يجب أن تتأكدوا أني لم أتردد لحظة في التفاني من أجل البرتغال، ولم ألتفت لهذه الأصوات.

شكرًا لـ قطر

وتقدم رونالدو بالشكر لبلاده البرتغال كما شكر دولة قطر الدولة المستضيفة لمونديال كأس العالم 2022، مؤكدًا أن الحلم كان جميلًا طوال استمراره.

وودع نجم البرتغال كريستيانو رونالدو منافسات كأس العالم 2022 بالدموع، بعد الخروج من الدور ربع النهائي، إثر الخسارة أمام المنتخب المغربي بهدف دون رد، مساء أمس السبت، ضمن مواجهات دور الثمانية بالمونديال.