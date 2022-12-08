تعليق رونالدو على أنباء مغادرته منتخب البرتغال قبل لقاء دور الـ8

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رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل قاطع وحاسم على التكهنات والتقارير التي تحدثت عن رحيله عن المنتخب البرتغالي في مباراة دور الـ8 أمام المغرب بعد جلوسه احتياطيًا في لقاء منتخبي البرتغال وسويسرا بدور الـ16 من مونديال كأس العالم قطر 2022.
وكتب كريستيانو رونالدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس: مجموعة متماسكة للغاية بحيث لا يمكن كسرها من قبل القوى الخارجية. أمة شجاعة لدرجة أن لا تسمح لنفسها بالخوف من أي خصم. فريق بالمعنى الحقيقي للكلمة، سيقاتل من أجل الحلم حتى النهاية، صدق معنا، القوة، البرتغال.
وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أصدر بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، ردًا على أنباء مغادرة رونالدو لمعسكر البرتغال، مؤكدًا أن اللاعب جاهز لاستكمال المشوار رفقة منتخب بلاده، مضيفًا: “تم إثبات درجة تفاني اللاعب الأكثر تتويجًا مع البرتغال مرة أخرى إذا لزم الأمر، وذلك خلال الفوز على سويسرا، في دور الـ16 من كأس العالم 2022”.
ويضرب منتخب البرتغال موعدًا مع منتخب المغرب، في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، في المباراة المقرر لها بعد غدٍ السبت.