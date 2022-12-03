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وداع المونديال أمر مؤلم

تعليق سواريز بعد خروج أوروجواي من كأس العالم

2022-12-03 الساعة 3:27
تعليق سواريز بعد خروج أوروجواي من كأس العالم
المواطن - متابعة

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كتب قائد منتخب أوروجواي لكرة القدم النجم المخضرم لويس سواريز تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعدما ودع منتخب بلاده منافسات النسخة الحالية من المونديال، رغم تحقيقه الفوز على غانا بهدفين دون رد، أمس الجمعة، في المواجهة الحاسمة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة في كأس العالم 2022 بقطر.

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وداع مؤلم

وقال سواريز، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: إن توديع كأس العالم مثل هذا يؤلم كثيرًا، لكن لدينا راحة البال لأننا نترك كل شيء لبلدنا، فخور بكوني أوروجوياني، شكرًا لكل من أوروجواي الذين دعمونا في كل جزء من العالم”.

ثالث المجموعة

واحتل منتخب أوروجواي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثامنة، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، ليودع منافسات البطولة بفارق الأهداف فقط خلف نظيره كوريا الجنوبية الذي رافق البرتغال المتصدر لدور الـ16.

ويتفوق منتخب أوروجواي في ترتيب المجموعة بفارق نقطة واحدة عن غانا صاحب المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط.

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