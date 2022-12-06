تعليق لوكا مودريتش بعد صعود كرواتيا لدور الـ8

احتفل النجم الكرواتي والقائد لوكا مودريتش ولاعب فريق ريال مدريد الإسباني، مساء أمس الاثنين، بفوز منتخب بلاده على منتخب اليابان بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، في دور الـ16 ضمن مواجهات الدور ثمن النهائي بكأس العالم قطر 2022.

رغبة كرواتية

وكتب لوكا مودريتش عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء أمس الاثنين: الحلم مستمر. ونشر حلم بلاده مع شعار يدلل على سعادته بفوز كرواتيا على منتخب اليابان والصعود إلى دور الـ8 من منافسات المونديال.

ونشر لوكا مودريتش على حسابه بموقع تويتر، أمس، صورتين الأولى وهو يدير ظهره لإحدى ركلات الترجيح الكرواتية من زملائه نحو مرمى اليابان، وظهر في صورة ثانية يحفز الحارس الكراوتي قبل بداية الركلات.

ويرغب المنتخب الكرواتي ورفاق النجم المخضرم لوكا مودريتش في الوصول إلى أبعد نقطة من منافسات المونديال.

لقاء البرازيل

ويواجه المنتخب الكرواتي نظيره المنتخب البرازيلي القوي مساء يوم الجمعة المقبل في دور الـ8، في واحدة من المواجهات الكروية شديدة القوة والإثارة نظرا لقوة المنتخبين.