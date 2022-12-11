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بعد الفوز على إنجلترا بدور الثمانية

تعليق مبابي على صعود فرنسا لنصف نهائي المونديال

2022-12-11 الساعة 2:14
تعليق مبابي على صعود فرنسا لنصف نهائي المونديال
المواطن - عاطف عبداللطيف

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علق النجم الفرنسي ولاعب نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، صباح اليوم الأحد، على فوز منتخب بلاده على إنجلترا في دور الثمانية من كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر، وصعود منتخب الديوك إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم لملاقاة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم.

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حلم قريب

وكتب كيليان مبابي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: لا يزال المنتخب الفرنسي قريبًا من تحقيق الحلم.

فرنسا تواجه المغرب

ومن المقرر أن يواجه منتخب فرنسا الأول لكرة القدم نظيره المغربي على استاد البيت، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم.

وكانت فرنسا قد تأهلت إلى نصف نهائي مونديال 2022 بعد الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف، فيما صعد منتخب المغرب الأول لكرة القدم بعد التغلب على البرتغال بهدف دون رد.

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