تعليق مثير من البدر بعد خسارة الهلال ضد نيوكاسل يونايتد

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علق الإعلامي الرياضي خالد البدر تعليقًا مثيرًا بعد خسارة الهلال ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بخماسية دون رد في مباراة على كأس موسم الدرعية.
وكان أزرق الرياض خسر أمام نيوكاسل مساء اليوم الخميس في مباراة أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.
وقال البدر عبر حسابه في “تويتر” : ” الهلال والأندية الإنجليزية تحسن ملحوظ في النتيجة”، حيث نشر صورة سابقة لخسارة الهلال من نادي نوتنجهام فورست بثمانية أهداف دون رد، ثم خسارة اليوم أمام نيوكاسل بخماسية نظيفة.
وفي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد نيوكاسل يونايتد، بادر الفريق الإنجليزي بتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب جويلنتون في الدقيقة السابعة من ضربة رأسية متقنة.
وواصل الفريق الإنجليزي ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب جويلنتون في الدقيقة الـ43.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل فريق نيوكاسل ضغطه ليُضيف الهدف الثالث عبر اللاعب الباراجوياني ميجيل ألميرون في الدقيقة الـ77، ثم أضاف اللاعب ذاته رابع الأهداف في الدقيقة الـ81.
واختتم ديلان ستيفنسون أهداف المباراة بإحرازه الهدف الخامس لـ نيوكاسل في الدقيقة الـ87، ليفوز الفريق الإنجليزي ببطولة كأس الدرعية على حساب الهلال.
وسيواجه نادي الهلال فريق الباطن في الجولة التاسعة من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين مساء الخميس المقبل، حيث يتواجد نادي الهلال في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.