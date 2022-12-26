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بسبب الظروف الجوية

تعليم الشمالية: الدراسة عن بعد غدًا الثلاثاء

2022-12-26 الساعة 11:12
تعليم الشمالية: الدراسة عن بعد غدًا الثلاثاء
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم المنطقة الشمالية، أن الدراسة غدًا الثلاثاء ستكون عن بعد عبر منصة مدرستي.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: وفقًا لما تم رصده ومتابعته وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، تنفيذ الدراسة غدًا الثلاثاء 06/ 03/ 1444 في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها عن بُعد عبر منصة مدرستي (للطلاب والهيئة الإدارية والتعليمية بالمدارس).

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تعليم ظهران

في وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم ظهران الجنوب تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء، في مدارس تهامة؛ بسبب أحوال الطقس.

الدراسة عن بعد

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: نظرًا للظروف الجوية والتنبيهات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بُعد في مدارس تهامة (الغول- الغايل- المسنى- قاعة- الدافعة- قرض- الجربة) يوم الثلاثاء 3/ 6/ 1444هـ.

 

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