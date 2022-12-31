تعليم الليث: تعليق الدراسة الحضورية غدًا

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قررت إدارة التعليم بمحافظة الليث، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد، وذلك بناء على ما نبه إليه المركز الوطني للأرصاد.
وحسب قناة “الإخبارية”، ستكون الدراسة عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس الليث.
وكانت إدارة تعليم مكة أعلنت تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد في مدارس مكة والجموم والكامل وبحرة.
وأضافت أن الدراسة ستكون عبر “منصة مدرستي ” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
كما قررت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص.
وقالت الإدارة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص.
وأضافت أن الدوام لليوم الدراسي غدًا سيكون عن بُعد عبر ” منصة مدرستي ” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.