تعليم جدة تطلق وثيقة تعزيز النزاهة والإفصاح عن تعارض المصالح

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دشن مدير عام تعليم جدة سعد بن بركي المسعودي، اليوم الأحد، وثيقة “تعزيز النزاهة والإفصاح عن تعارض المصالح”، التي أطلقتها إدارة المراجعة الداخلية، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد.
واستعرض خلال التدشين أهداف الوثيقة ونطاقاتها وآلية تطبيقها، والتوقيع على الجدارية الخاصة بها.
ونشرت إدارة تعليم جدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” صور التدشين .
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” تهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.