تعيين لويس دي لا فوينتي مدربًا لمنتخب الماتادور

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رسميًا، اليوم الخميس، تعيين لويس دي لا فوينتي مدربًا للمنتخب خلفًا للمدير الفني المقال لويس إنريكي.

إخفاق وإقالة

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، رحيل لويس إنريكي المدير الفني عن قيادة منتخب الماتادور عقب الإخفاق في كأس العالم بقطر 2022.

وودع منتخب إسبانيا منافسات كأس العالم من الدور ثمن النهائي عقب الخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح.

وفشل “لا روخا” في بلوغ الدور ربع النهائي من كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي منذ التتويج باللقب العالمي في مونديال 2010.

شكرًا إنريكي

ووجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم الشكر إلى إنريكي عن الفترة التي قضاها رفقة المنتخب، وتولى إنريكي قيادة منتخب إسبانيا في يوليو 2018 قبل أن يرحل في الشهر الحالي عقب 4 سنوات.