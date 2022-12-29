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ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1/1/2023

تعيين نزار بن عبدالعزيز التويجري رئيسًا تنفيذيًا لـstc pay

2022-12-29 الساعة 6:12
تعيين نزار بن عبدالعزيز التويجري رئيسًا تنفيذيًا لـstc pay
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مجلس إدارة شركة stc pay عن تعيين نزار بن عبدالعزيز التويجري في منصب الرئيس التنفيذي لـ stc payحيث سيباشر مهامه ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1/1/2023.

خبرة لـ 25 عامًا

ويمتلك نزار التويجري خبرة كبيرة في القطاع المالي والمصرفي تمتد إلى 25 عامًا، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية، حيث كان آخرها منصب نائب العضو المنتدب في البنك العربي الوطني منذ فبراير 2021.

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مسيرته المهنية

ويعد التويجري من الكفاءات الوطنية المميزة، وذلك نظير التجربة الثرية التي اكتسبها خلال مسيرته المهنية في القطاع المصرفي، حيث يتمتع بخبرة طويلة في مجال التطوير وإستراتيجيات الأعمال، الأمر الذي جعل منه شخصية قيادية وذو رؤية شمولية في مجال التقنية المالية والاستثمار.

درجاته العلمية

الأستاذ التويجري حاصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال (الإدارة العامة) من جامعة ماين في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك سعود.

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