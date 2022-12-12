تغريدة تثير الجدل حول اقتراب رونالدو من النصر

ألمح الناقد الرياضي عادل الملحم إلى اقتراب البرتغالي كريستيانو رونالدو من الانضمام لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وغرد الناقد الرياضي المقرب من النصر عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “من هو اللاعب الأجنبي الذي سيتعاقد معه النصر في يناير القادم؟”.

تعليقات المغردين التابعين له أشارت إلى أن الملحم ألمح إلى أن النصر أصبح قريبًا من ضم النجم البرتغالي في يناير لتدعيم الجانب الهجومي في صفوف أصفر الرياض.

وكان الإعلامي الرياضي المصري مدحت شلبي، وجه نصيحة لإدارة نادي النصر بعدم التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

تفاصيل عقد رونالدو

وكانت صحيفة Marca الإسبانية ذكرت أن اللاعب البرتغالي سيوقع لنادي النصر في يناير المقبل مقابل نيل 200 مليون يورو في الموسم الواحد كراتب من الفريق العاصمي.

وقال مدحت شلبي في برنامج “مساء On Time” المذاع على قناة On Time Sports المصرية: “أرجو من إدارة النصر والأمر مجرد نصيحة، عدم التعاقد مع رونالدو لأنه لن يُفيد الفريق فنيًّا ولن يُحقق البطولات، وجوده قد يُسبب مشاكل في أروقة الفريق”.