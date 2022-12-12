تغريدة تثير الجدل حول اقتراب رونالدو من النصر

ولي العهد يستقبل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف استضافة الرياض إكسبو 2030 ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
ألمح الناقد الرياضي عادل الملحم إلى اقتراب البرتغالي كريستيانو رونالدو من الانضمام لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.
وغرد الناقد الرياضي المقرب من النصر عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “من هو اللاعب الأجنبي الذي سيتعاقد معه النصر في يناير القادم؟”.
تعليقات المغردين التابعين له أشارت إلى أن الملحم ألمح إلى أن النصر أصبح قريبًا من ضم النجم البرتغالي في يناير لتدعيم الجانب الهجومي في صفوف أصفر الرياض.
وكان الإعلامي الرياضي المصري مدحت شلبي، وجه نصيحة لإدارة نادي النصر بعدم التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد.
وكانت صحيفة Marca الإسبانية ذكرت أن اللاعب البرتغالي سيوقع لنادي النصر في يناير المقبل مقابل نيل 200 مليون يورو في الموسم الواحد كراتب من الفريق العاصمي.
وقال مدحت شلبي في برنامج “مساء On Time” المذاع على قناة On Time Sports المصرية: “أرجو من إدارة النصر والأمر مجرد نصيحة، عدم التعاقد مع رونالدو لأنه لن يُفيد الفريق فنيًّا ولن يُحقق البطولات، وجوده قد يُسبب مشاكل في أروقة الفريق”.