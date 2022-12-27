تغريدة نواف الخالدي تثير الجدل بعد مباراة النصر والهلال

أثار نواف الخالدي حارس مرمى نادي القادسية الكويتي ومنتخب الكويت السابق، الجدل بعد نشره تغريدة معلقة على نتيجة مباراة النصر والهلال أمس في الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الخالدي قال عبر حسابه في “تويتر” بعد المباراة: ” أبارك لنادي النصر قدرته على مجاراة سيد القارة الآسيوية وكبيرها الهلال”.

وأضاف: “أن تخرج بنقطه من أمام حامل لواء القارة الآسيوية في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي وبطلها الأوحد وفي ملعب البليهي بارك!.. يعتبر إنجازًا عظيمًا يحق لكل نصراوي أن يفتخر فيه!”.

جماهير نادي النصر انتقدت تغريدة نواف الخالدي حيث وصفتها بأنها قللت من قدر أصفر الرياض لصالح مدحه لنادي الهلال، وأنه كشخصية مشهورة في عالم كرة القدم الخليجية، كان يجب أن يكتب تغريدة حيادية أو لا تسيء لنادي النصر.

مباراة النصر والهلال

وفي سياق آخر، انتقدت فئات عريضة من جماهير الهلال، البرازيلي تاليسكا لاعب نادي النصر، وذلك بعد أن تدخل بشكل عنيف على قدم الحارس عبدالله المعيوف حارس أزرق الرياض خلال مباراة النصر والهلال أمس في دوري روشن.

وكانت الإعادة التلفزيونية أظهرت تدخلاً قويًا من تاليسكا على قدم عبدالله المعيوف، حيث انتقدت جماهير أزرق الرياض، الحكم المكسيكي سيزار راموس لعدم طرده تاليسكا في المباراة.