Icon

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد أحداث الديربي أول أمس

تغريم الهلال والنصر 25 ألف ريال

2022-12-28 الساعة 10:34
تغريم الهلال والنصر 25 ألف ريال
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم الهلال والنصر 25 ألف ريال بواقع 10000 ريال ضد النصر و 15 ألف ريال ضد أزرق الرياض بعد الديربي الأخير بين الفريقين في الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سبب الغرامة

وألزمت اللجنة، نادي النصر بدفع الـ10000 ريال كغرامة بسبب تأخر لاعبي الفريق في التواجد في الممر الخاص باللاعبين عن الوقت المحدد مما أدى إلى تأخر بداية المباراة.

قد يهمّك أيضاً
Img

إنفاذ يقيم 14 مزادًا لبيع 77 عقارًا بعدة مناطق

Img

احتفال كرنفالي بمسيرة عبدالله الرويشد في موسم الرياض

إيجالو - إيغالو - الهلال والنصر

كما تم إلزام أزرق الرياض بدفع 15 ألف ريال بسبب تأخر لاعبي فريق نادي الهلال في الدخول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من المباراة.

وكان الديربي أُقيم أول أمس الاثنين في ملعب مرسول بارك في الرياض، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة
السعودية اليوم

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة

السعودية اليوم
ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي...
الرياضة

ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي...

الرياضة
استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية...
حصاد اليوم

استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية...

حصاد اليوم
8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...
كأس العالم

8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...

كأس العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

السوق
شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...
الرياضة

شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...

الرياضة
5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة...
السعودية اليوم

5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة...

السعودية اليوم
وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف
وظائف

وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف

وظائف