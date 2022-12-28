النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم الهلال والنصر 25 ألف ريال بواقع 10000 ريال ضد النصر و 15 ألف ريال ضد أزرق الرياض بعد الديربي الأخير بين الفريقين في الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وألزمت اللجنة، نادي النصر بدفع الـ10000 ريال كغرامة بسبب تأخر لاعبي الفريق في التواجد في الممر الخاص باللاعبين عن الوقت المحدد مما أدى إلى تأخر بداية المباراة.
كما تم إلزام أزرق الرياض بدفع 15 ألف ريال بسبب تأخر لاعبي فريق نادي الهلال في الدخول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من المباراة.
وكان الديربي أُقيم أول أمس الاثنين في ملعب مرسول بارك في الرياض، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.