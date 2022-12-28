أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم الهلال والنصر 25 ألف ريال بواقع 10000 ريال ضد النصر و 15 ألف ريال ضد أزرق الرياض بعد الديربي الأخير بين الفريقين في الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سبب الغرامة

وألزمت اللجنة، نادي النصر بدفع الـ10000 ريال كغرامة بسبب تأخر لاعبي الفريق في التواجد في الممر الخاص باللاعبين عن الوقت المحدد مما أدى إلى تأخر بداية المباراة.

كما تم إلزام أزرق الرياض بدفع 15 ألف ريال بسبب تأخر لاعبي فريق نادي الهلال في الدخول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من المباراة.

وكان الديربي أُقيم أول أمس الاثنين في ملعب مرسول بارك في الرياض، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.