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دفع 30 ألف روبل

تغريم روسي التقط سيلفي مع زيلينسكي في الحلم

2022-12-13 الساعة 7:58
تغريم روسي التقط سيلفي مع زيلينسكي في الحلم
المواطن - فريق التحرير

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غرمت محكمة روسية رجلًا نشر على تطبيق إنستجرام منشورًا ادعى فيه أنه رأى في المنام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأنه التقط صورة “سيلفي” معه.

تفاصيل الحلم

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كتب الروسي إيفان لوسيف، المقيم في مدينة تشيتا شرق سيبيريا، منشورًا في سبتمبر الماضي، قبل أن يضطر لحذفه لاحقًا، ذكر فيه أنه رأى في المنام أنه كان من ضمن الأفراد الذين جرى تجنيدهم بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعلن فيه عن تعبئة جزئية تشمل حوالي 300 ألف شخص في البلاد.

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وأضاف لوسيف في منشوره: “رأيت في حلمي أنني كنت في أحد معسكرات التدريب قبل أن تقتحمه القوات الأوكرانية على حين غرة بقيادة زيلينسكي، حيث عمدوا إلى تقييدنا جميعًا ليقرروا قتلنا لاحقًا”.

وتابع: “لكن في تلك اللحظة مر زيلينسكي بجانبي ليتوقف ويخاطبني قائلًا أنا أعرفك لقد قرأت منشوراتك (ضد الحرب) على إنستجرام، وعندها أمر بإطلاق سراحي وطلب إعدام البقية”.

وأشار: “عقب ذلك طلبت من الرئيس الأوكراني أن ألتقط (سيلفي) معه، فلم يمانع ورحب بالأمر”.

وكان بوتين قد أعلن أواخر سبتمبر الماضي، عن تعبئة جزئية في محاولة منه لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا، وقد انتقد لوسيف هذا الأمر في منشورات عدة لفتت إليه أنظار جهاز الأمن الفيدرالي (الاستخبارات) ليسارع الأخير بطلب محاكمته.

غرامة مالية

ويوم الاثنين، دانت محكمة منطقة تشيتا المركزية لوسيف بالاتهامات الموجهة إليه، وأمرته بدفع غرامة قدرها 30 ألف روبل (478 دولارًا أمريكيًا).

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