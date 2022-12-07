تغيرات جوية غير معتادة على الرياض

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قال الباحث الفلكي د. خالد صالح الزعاق: إن الرياض تشهد هذه الأيام تغيرات جوية غير معتادة.
ابشروا بالخير بالإجازة الأسبوعية :
يا أهل الرياض وخاصة مناطق الفياض وسدير والوشم والغاط والمجمعة والزلفي والأرطاوية والصمان والنعيرية والجبيل وجنوب القصيم
*فخلال هذه الأيام نلاحظ تغيرات جوية غير معتادة وهذا مؤشر على قرب الحالة
pic.twitter.com/XCi0J477OQقد يهمّك أيضاً
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) December 7, 2022
وتابع الزعاق في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء: يا أهل الرياض وخاصة مناطق الفياض وسدير والوشم والغاط والمجمعة والزلفي والأرطاوية والصمان والنعيرية والجبيل وجنوب القصيم.
واستطرد: فخلال هذه الأيام نلاحظ تغيرات جوية غير معتادة، وهذا مؤشر على قرب الحالة.
من جانب آخر، أوضح الباحث الفلكي أن حركة الهواء من مكان لآخر تسمى الرياح، وكلما زادت المسافة زادت حدة الرياح، فهي تنتقل من مكان الضغط العالي إلى مكان الضغط المنخفض، وكلما زاد الفارق بينهما زادت حدة الرياح.
وأضاف: والمنخفضات والمرتفعات، محلية وعالمية، فمع دخول موسم الصيف الفعلي يبدأ يؤثر علينا منخفض الهند والرياح، ومع دخول موسم الشتاء الفعلي يبدأ يؤثر علينا المرتفع السيبيري، بالرياح الشمالي البادرة خلال مومسم المربعانية والشغط والعقارب.
ولفت الباحث الفلكي إلى أن تغير الحالة الجوية عن السائد مؤشر على تدخل مناخي مغاير على السائد، فالسائد في الشتاء البرودة، أحيانًا تنكمش البرودة، ويعود الدفء وهذا مؤشر على قرب سحب ماطرة، أحيانًا تختفي هذه السحب وتزرق وجه السماء، وهذا مؤشر على قرب رياح بادرة.