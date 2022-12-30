تغييرات مهمة لتسريع عمل تويتر

كشف رائد الأعمال الأمريكي المثير للجدل ومالك تويتر إيلون ماسك، عن تعديلات أجريت على خوادم المنصة لتسريع عملها.

تغييرات مهمة

وأضاف ماسك، في تغريدة له عبر تويتر: تم إدخال تغييرات مهمة في بنية الخوادم الخلفية للمنصة، من المفترض أن يساعد هذا الأمر تويتر ليعمل بشكل أسرع.

وقبل إعلان ماسك عن هذه التغيرات اشتكى العديد من مستخدمي منصات “تويتر” حول العالم من مشكلات ما بين 28 و29 ديسمبر الجاري، ولوحظت مشكلات في عمل “تويتر” في بريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا والهند.

أعطال

ولفتت معظم الشكاوى إلى أعطال لدى مستخدمي خدمات TweetDeck عبر أنظمة Windows وMac OS المخصصة للحواسب، واشتكى العديد من المستخدمين أيضًا من مشكلات في الوصول إلى “تويتر” عبر الحواسب، كما اشتكى بعض المستخدمين من عدم إمكانية نشر منشورات جديدة عبر “تويتر”.

وأدخل إيلون ماسك منذ استحواذه على “تويتر” العديد من التعديلات على هذه المنصة، تلقاها المستخدمون بين الرضا والسخط.