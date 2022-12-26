تغيير جذري ينتظر عالم التواصل الاجتماعي بداية من العام القادم

أعلن خبير تقني عن ملامح مستقبل عالم التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن تغييرًا جذريًّا ينتظر كل المنصات.

تغيير شامل

وأشار رائد سمور، في مداخلة تلفزيونية مع قناة العربية، إلى أن الذكاء الاصطناعي سيغير شكل مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة كبيرة بدءًا من العام المقبل.

وتابع سمور أن التغيير سيكون شاملًا تمامًا، ولن تكون منصات التواصل الاجتماعي على ما هي عليه الآن.

واسترسل أن أكثر ما سوف يتأثر في مرحلة الذكاء الاصطناعي هو انتهاء المحتوى المكتوب تمامًا.

مرحلة الفيديو

ولفت إلى أن ملفات تعريف الارتباط سوف تنتهي بشكل كامل، متابعًا: الانتقال إلى مرحلة الفيديو ومرحلة المحتوى المعالج من خلال الذكاء الاصطناعي بالفيديو هو الذي سيكون مسيطرًا، وسنصل إلى مرحلة التخاطر.

وشدد على أن الشرق الأوسط بكامله عليه أن يقلق؛ لأننا مستهلكون لهذه التقنيات وغير مبدعين أو مصنعين لها، لأن ما وراء هذه التقنيات سيكون أكبر بكثير مما يحدث الآن، فالذكاء الاصطناعي سوف يحاكي الشعور.