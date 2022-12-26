تغيير جذري ينتظر عالم التواصل الاجتماعي بداية من العام القادم

بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف
أعلن خبير تقني عن ملامح مستقبل عالم التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن تغييرًا جذريًّا ينتظر كل المنصات.
وأشار رائد سمور، في مداخلة تلفزيونية مع قناة العربية، إلى أن الذكاء الاصطناعي سيغير شكل مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة كبيرة بدءًا من العام المقبل.
وتابع سمور أن التغيير سيكون شاملًا تمامًا، ولن تكون منصات التواصل الاجتماعي على ما هي عليه الآن.
واسترسل أن أكثر ما سوف يتأثر في مرحلة الذكاء الاصطناعي هو انتهاء المحتوى المكتوب تمامًا.
ولفت إلى أن ملفات تعريف الارتباط سوف تنتهي بشكل كامل، متابعًا: الانتقال إلى مرحلة الفيديو ومرحلة المحتوى المعالج من خلال الذكاء الاصطناعي بالفيديو هو الذي سيكون مسيطرًا، وسنصل إلى مرحلة التخاطر.
وشدد على أن الشرق الأوسط بكامله عليه أن يقلق؛ لأننا مستهلكون لهذه التقنيات وغير مبدعين أو مصنعين لها، لأن ما وراء هذه التقنيات سيكون أكبر بكثير مما يحدث الآن، فالذكاء الاصطناعي سوف يحاكي الشعور.