تفاصيل أزمة قد تُهدد انتقال كريستيانو رونالدو لـ النصر

كشفت تقارير إعلامية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح قريبًا من أي وقت مضى، من الانضمام لنادي النصر كصفقة انتقال حر.

وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي فسخ العقد مع رونالدو على خلفية تصريحاته الهجومية ضد إدارة النادي وضد فكر المدرب الهولندي إريك تين هاج.

وقالت صحيفة “ريليفو” الإسبانية: إن علاقة رونالدو مع وكيل أعماله، البرتغالي خورخي مينديز، متوترة للغاية بعد تصريحات رونالدو الإعلامية عن مانشستر يونايتد والتي أدت لفسخ عقده.

كريستيانو رونالدو

وأضافت الصحيفة أن تلك العلاقة المتوترة قد تجعل رونالدو ومينديز ينفصلان مما يؤثر على انتقال النجم البرتغالي لنادي النصر خلال شهر ديسمبر الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة Marca الإسبانية فإن رونالدو سيلعب مع النصر لمدة سنتين ونصف، ثم سيعمل سفيرًا لدى النادي لمدة 4 سنوات ونصف خلال الفترة المقبلة.

وأضافت: “كما أن الاتفاق تضمن أن يسقط النصر 3 محترفين أجانب من قائمته لتفادي أي خرق للإنفاق المالي، وسيكون كل من الأرجنتيني بيتي مارتنيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف على رأس المغادرين من قائمة النصر”.