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تفاصيل اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

2022-12-07 الساعة 10:18
تفاصيل اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين
المواطن - فريق التحرير

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أوضح أبو بكر أحمد، مدير الجودة في إدارة تعليم جازان، تفاصيل اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين.

وقال أبو بكر في مقطع فيديو عرضه برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، اليوم الأربعاء: إن الرخصة المهنية تصدر من هيئة تقويم التعليم، وتشهد أن حاملها يتقن المعايير التربوية العامة، وكذلك المعايير التربوية التخصصية للمادة التي يدرسها ومدتها 5 سنوات.

أهمية الرخصة

ولفت أبو بكر إلى أن الرخصة المهنية تعتبر من المتطلبات الرئيسية لشغل الوظائف التعليمية، حيث إنها تساعد الأشخاص على الالتحاق بالوظائف التعليمية، بالإضافة إلى من يشغلون الوظائف بالفعل تساعدهم على الترقية، أو احتساب عدد الحصص الأسبوعية.

طرق الحصول على الرخصة

وذكر مدير الجودة في إدارة تعليم جازان أن طريقة الحصول على الرخصة التعليمية تكون من خلال التقدم إلى هيئة تقويم التعليم بالمنصة الإلكترونية، وتسجيل البيانات، وانتظار جدول الاختبارات.

تفاصيل الاختبارات

وأوضح أبو بكر أن الاختبار عبارة عن الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي، وإذا اجتزت الاختبارات تصبح معلمًا ممارسًا وتتقن التدريس في التربية والتعليم.

ولفت أبو بكر إلى أنه في حالة حصولك على أقل من 80 درجة في الاختبارات تصبح معلمًا متقدمًا، وتحصل على رخصة متعلم متقدم، أي لديك المعرفة الشاملة في مجال التربية والتعليم.

وتابع: أما إذا حصلت على 80 درجة فأعلى فأنت معلم خبير وتحصل على رخصة معلم خبير ولديك معرفة عامة بالتعليم والمواد التي تقوم بتدريسها، بل ويمكنك تطوير ذاتك وتطوير زملائك.

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