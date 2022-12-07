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أوضح أبو بكر أحمد، مدير الجودة في إدارة تعليم جازان، تفاصيل اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين.
#فيديو_وتعليق..
أ.أبوبكر أحمد مدير الجودة في إدارة تعليم جازان يتحدث عن تفاصيل "اختبار الرخصة المهنية للمعلمين"@Arfaj1#ياهلا_بالعرفج #روتانا_خليجية pic.twitter.com/7gAhngL39Pقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 7, 2022
وقال أبو بكر في مقطع فيديو عرضه برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، اليوم الأربعاء: إن الرخصة المهنية تصدر من هيئة تقويم التعليم، وتشهد أن حاملها يتقن المعايير التربوية العامة، وكذلك المعايير التربوية التخصصية للمادة التي يدرسها ومدتها 5 سنوات.
ولفت أبو بكر إلى أن الرخصة المهنية تعتبر من المتطلبات الرئيسية لشغل الوظائف التعليمية، حيث إنها تساعد الأشخاص على الالتحاق بالوظائف التعليمية، بالإضافة إلى من يشغلون الوظائف بالفعل تساعدهم على الترقية، أو احتساب عدد الحصص الأسبوعية.
وذكر مدير الجودة في إدارة تعليم جازان أن طريقة الحصول على الرخصة التعليمية تكون من خلال التقدم إلى هيئة تقويم التعليم بالمنصة الإلكترونية، وتسجيل البيانات، وانتظار جدول الاختبارات.
وأوضح أبو بكر أن الاختبار عبارة عن الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي، وإذا اجتزت الاختبارات تصبح معلمًا ممارسًا وتتقن التدريس في التربية والتعليم.
ولفت أبو بكر إلى أنه في حالة حصولك على أقل من 80 درجة في الاختبارات تصبح معلمًا متقدمًا، وتحصل على رخصة متعلم متقدم، أي لديك المعرفة الشاملة في مجال التربية والتعليم.
وتابع: أما إذا حصلت على 80 درجة فأعلى فأنت معلم خبير وتحصل على رخصة معلم خبير ولديك معرفة عامة بالتعليم والمواد التي تقوم بتدريسها، بل ويمكنك تطوير ذاتك وتطوير زملائك.