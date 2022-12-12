تفاصيل المرحلة الثانية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية والبداية 1 يناير

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كشف متحدث الزكاة والضريبة، حمود الحربي، تفاصيل المرحلة الثانية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية.
متحدث الزكاة والضريبة: المرحلة الثانية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية هي مرحلة ربط ما بين الأنظمة الالكترونية لدى القطاع الخاص مع منصة فاتورة الخاصة بالهيئة@Zatca_sa@hamud_h@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/DKU3qhPXAvقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 12, 2022
وقال الحربي في لقاء له مع برنامج يا هلا على فضائية روتانا خليجية، اليوم الاثنين: إن المرحلة الثانية هي مرحلة ربط ما بين الأنظمة الإلكترونية لدى القطاع الخاص مع منصة فاتورة الخاصة بالهيئة.
وأوضح الحربي، أنه نظام ربط متكامل ما بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة لدى القطاع الخاص مع منصة فاتورة الخاصة بالهيئة الزكاة والجمارك، حيث تبدأ 1 يناير 2023.
ولفت الحربي إلى أن كل منشأة اقتصادية سواء كانت شركة أو مطعمًا أو مصنعًا، أي توصيف كانت، لديها نظام إلكتروني خاص بها، يتناسب مع نشاطها الاقتصادي أو التجاري، وهذا ما أكدنا عليه في المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية هي تزويدها ببعض التطبيقات لتستطيع الربط مع الهيئة.
وأضاف متحدث الزكاة والضريبة، أن المرحلة الثانية هي امتداد للمرحلة الأولى وكل الشركات والأشخاص ملزمون بلائحة فاتورة إلكترونية، مشيرًا إلى أنها تحتاج لتجهيزات أكبر؛ لذا تم تصنيف المؤسسات والمنشآت إلى مجموعات وإعطاء كل مجموعة مهلة 6 أشهر لتجهيز الأنظمة من أجل الربط.
ولفت الحربي إلى أن المجموعة الأولى تم إبلاغها بالفعل في يونيو 2022، حيث ضمت المجموعة كل منشأة تجارية تزيد إيراداتها السنوية عن 3 مليار ريال بناء على قواعد مالية مدققة لعام 2021.
وتابع: وبالتالي أصبحت هذه المجموعة جاهزة للانطلاق في المرحلة الثانية في 1 يناير 2023.