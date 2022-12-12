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ربط إلكتروني متكامل

تفاصيل المرحلة الثانية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية والبداية 1 يناير

2022-12-12 الساعة 10:12
تفاصيل المرحلة الثانية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية والبداية 1 يناير
المواطن - فريق التحرير

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كشف متحدث الزكاة والضريبة، حمود الحربي، تفاصيل المرحلة الثانية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية.

وقال الحربي في لقاء له مع برنامج يا هلا على فضائية روتانا خليجية، اليوم الاثنين: إن المرحلة الثانية هي مرحلة ربط ما بين الأنظمة الإلكترونية لدى القطاع الخاص مع منصة فاتورة الخاصة بالهيئة.

ربط متكامل

وأوضح الحربي، أنه نظام ربط متكامل ما بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة لدى القطاع الخاص مع منصة فاتورة الخاصة بالهيئة الزكاة والجمارك، حيث تبدأ 1 يناير 2023.

ولفت الحربي إلى أن كل منشأة اقتصادية سواء كانت شركة أو مطعمًا أو مصنعًا، أي توصيف كانت، لديها نظام إلكتروني خاص بها، يتناسب مع نشاطها الاقتصادي أو التجاري، وهذا ما أكدنا عليه في المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية هي تزويدها ببعض التطبيقات لتستطيع الربط مع الهيئة.

امتداد للمرحلة الأولى

وأضاف متحدث الزكاة والضريبة، أن المرحلة الثانية هي امتداد للمرحلة الأولى وكل الشركات والأشخاص ملزمون بلائحة فاتورة إلكترونية، مشيرًا إلى أنها تحتاج لتجهيزات أكبر؛ لذا تم تصنيف المؤسسات والمنشآت إلى مجموعات وإعطاء كل مجموعة مهلة 6 أشهر لتجهيز الأنظمة من أجل الربط.

3 مليار ريال

ولفت الحربي إلى أن المجموعة الأولى تم إبلاغها بالفعل في يونيو 2022، حيث ضمت المجموعة كل منشأة تجارية تزيد إيراداتها السنوية عن 3 مليار ريال بناء على قواعد مالية مدققة لعام 2021.

وتابع: وبالتالي أصبحت هذه المجموعة جاهزة للانطلاق في المرحلة الثانية في 1 يناير 2023.

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