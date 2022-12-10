تفاصيل توقيف اللبنانية ستيفاني صليبا بتهمة غسيل الأموال

شهدت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا أزمة توقيف من قبل النائب العام المالي، خلال الساعات الماضية.

وكشف برنامج “Et بالعربي” عن توقيف ستيفاني صليبا، فيما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام خبر إحالتها إلى مكتب الجرائم المالية.

تفاصيل أمر التحقيق

وجاء قرار توقيف ستيفاني بناءً على طلب من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، حيث تم اقتيادها إلى التحقيق وخضعت لاستجواب قضائي، لكن عقب ذلك تم إطلاق سراحها مساءً بسند إقامة بعدما استمعت إليها القاضية غادة عون بشأن شبهات تتعلق “بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع”.

وكشفت الإعلامية اللبنانية ديما صادق عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن “القاضي المالي علي إبراهيم أوقف الممثلة ستيفاني صليبا بعد الاستماع إليها وتم تسليمها إلى مكتب الجرائم المالية للتوسع بالتحقيق وهو لم يصدر مذكرة توقيف مسبقة بل استمع إليها وأوقفها للتحقيق”.

من جانبه، أعلن “ET بالعربي” أنه حاول التواصل مع إدارة أعمال الفنانة اللبنانية ومحاميها ولم يعلقا والتزما الصمت.

بلاغ البحث

فيما ذكر مصدر قضائي لصحيفة “الشرق الأوسط” أن النيابة العامة المالية، بعد أن أنهت استجواب صليبا، أحالتها إلى القاضية عون لكون الأخيرة هي التي سطرت بلاغ البحث والتحري بحقها.

وقال المصدر إن غادة عون “كانت استدعت صليبا للاستماع إليها كشاهدة بملف حاكم البنك المركزي رياض سلامة، ومعرفة نوع الهدايا التي تلقتها منه إلا أن صليبا لم تحضر للتحقيق يومها، رغم تبليغها الاستدعاء، ما اضطر عون إلى تعميم بلاغ البحث بحقها وضبطها”.