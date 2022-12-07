Icon

أمطار وسحب رعدية وبرد وسيول على 6 مناطق Icon ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023 Icon رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل Icon توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الصباح Icon تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان Icon منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر Icon مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة Icon الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة Icon لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
كل واحد منهم كان يسعى لإنقاذ الآخر

تفاصيل صادمة لوفاة 4 أفراد من أسرة غرقًا في خزان بمحايل

2022-12-07 الساعة 5:57
تفاصيل صادمة لوفاة 4 أفراد من أسرة غرقًا في خزان بمحايل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بكلمات ملؤها الأسى والحزن، روى عبدالله هادي عسير تفاصيل وفاة 4 من أفراد أسرته غرقًا في خزان مياه تحت الإنشاء، في إحدى القرى بمحايل جنوب المملكة.

غرق جماعي

ووفقًا لقناة “العربية”، قال عبدالله، أحد أبناء الأسرة إن “حادثة الغرق الجماعي جاء نتيجة محبة أفراد الأسرة لبعضهم وخوفهم على بعض، فكل واحد منهم كان يسعى لإنقاذ الآخر”.

قد يهمّك أيضاً
Img

ناسا تحتفي بالباحثة السعودية وفاء زكري لاكتشافها نجمين

Img

مباراة الأرجنتين وأستراليا تحمل رقمًا مميزًا لميسي

وأضاف أن “الأمطار الغزيرة التي شهدتها قرية آل ختارش بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحايل، تسربت إلى خزان أرضي تحت الإنشاء بطول 15 مترًا وعرض 6 أمتار وعمق 6 أمتار أيضًا، وبلغ ارتفاع منسوب المياه مترًا تقريبًا؛ ما استدعى نزح تلك المياه”.

اختناق من الدخان

ولفت إلى أن لهذا السبب قامت الأسرة بإنزال مولد لشفط المياه إلى الخارج، وتم تشغيله، ما أدى إلى انبعاث الدخان.

وأشار إلى أنه عقب ذلك نزل إلى عمق الخزان شقيقه علي، الذي يبلغ من العمر 15 عامًا لمعرفة سبب الدخان في الخزان، لكنه لم يستطع الخروج بسبب اختناقه بفعل الدخان، ليلحق به والده حسن بن هادي (55 عامًا) في محاولة لإنقاذه إلا أنه اختنق هو الآخر.

وتابع “وفي محاولة مستميتة قام ابن عمه حمد (17 عامًا) وشقيقه هادي (19 عامًا) بمحاولة الإنقاذ، إلا أن الجميع اختنقوا داخل الخزان بالدخان، وكل منهم يحاول إنقاذ الآخر، فما كان من عمه علي هادي (70 عامًا) إلا أن نزل الخزان لإنقاذهم إلا أنه لم يخرج منهم أحد”.

استغاثة

وأشار إلى أن الصغار أطلقوا نداء استغاثة للجيران، الذين أبلغوا الدفاع المدني ليحضر وينتشل الجثث، لافتًا إلى أنه كانت المفاجأة وفاة والده وشقيقه علي وعمه وابنه حمد، في الوقت الذي أخرج فيه ابن عمه هادي وهو على قيد الحياة.

واستطرد: “جرى نقل ابن عمي إلى مستشفى محايل، وتقديم الإسعافات الأولية له بمتابعة مباشرة من مدير المستشفى، وتم تنويمه، ثم غادر بعد استقرار حالته الصحية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السديس وأئمة الحرمين يهنئون الحذيفي لشفائه
السعودية اليوم

السديس وأئمة الحرمين يهنئون الحذيفي لشفائه

السعودية اليوم
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
حصاد اليوم

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

حصاد اليوم
الرسائل المفخخة تصل السفارة الأمريكية في مدريد
العالم

الرسائل المفخخة تصل السفارة الأمريكية في مدريد

العالم
قمر وإجازة.. ما لك عذر علشان ما...
السعودية اليوم

قمر وإجازة.. ما لك عذر علشان ما...

السعودية اليوم
موعد 4 مباريات اليوم بمونديال 2022
الرياضة

موعد 4 مباريات اليوم بمونديال 2022

الرياضة
وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة
حصاد اليوم

وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة

حصاد اليوم
جمهور الاتحاد يهنئ عبدالرزاق حمدالله
آخر الاخبار

جمهور الاتحاد يهنئ عبدالرزاق حمدالله

آخر الاخبار
محمد العويس بطل لا يُنسى في ليلة...
كأس العالم

محمد العويس بطل لا يُنسى في ليلة...

كأس العالم