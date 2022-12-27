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قادمًا من نادي أيندهوفن الهولندي

تفاصيل صفقة انضمام كودي جاكبو إلى ليفربول

2022-12-27 الساعة 10:20
تفاصيل صفقة انضمام كودي جاكبو إلى ليفربول
المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي أيندهوفن الهولندي، أمس الاثنين عن إتمام انتقال لاعبه الهولندي كودي جاكبو لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأتم جاكبو صاحب الـ23 عامًا انتقاله إلى ليفربول لينضم إلى الفريق في يناير المقبل بعد مستويات مميزة قدمها مع منتخب هولندا في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، حيث ساهم في وصول منتخب هولندا لدور الثمانية.

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كودي جاكبو

وتُقدر قيمة الصفقة بحوالي 37 مليون جنيه إسترليني، قد تصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني بالحوافز.

ونجح ليفربول في إتمام الصفقة بعد أن هزم مواطنه مانشستر يونايتد الذي رغب في التعاقد مع اللاعب الهولندي كذلك.

جاكبو وُلد في عام 1999 في هولندا لأب توجولي من أصول غانية وأم هولندية.

وانضم جاكبو لأكاديمية نادي أيندهوفن في عام 2007 ولعب مع الفريق الأول بالنادي في عام 2018.

كودي جاكبو لاعب هولندا

وحصد جاكبو 4 بطولات مع نادي أيندهوفن وهم الدوري الهولندي، كأس السوبر الهولندي مرتين، كأس هولندا.

ولعب جاكبو 14 مباراة دولية مع منتخب هولندا، حيث ظهر للمرة الأولى على الساحة الدولية في كأس أمم أوروبا في العام الماضي.

كودي جاكبو لاعب هولندا

وقدم كودي جاكبو أداءً مميزًا مع أيندهوفن في الموسم الحالي حيث سجل 12 هدفاً في 21 مباراة مع الفريق الهولندي بكل البطولات، بينما صنع 15 هدفاً.

ومن المنتظر أن يخوض جاكبو أول مباراة له مع ليفربول أمام برينتفورد في الثاني من يناير المقبل في الدوري الإنجليزي.

وسجل جاكبو مع المنتخب الهولندي 3 أهداف في نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.

كودي جاكبو لاعب هولندا

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