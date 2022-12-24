تفاصيل عرض الخليج لضم لويس سواريز

يُخطط نادي الخليج للتعاقد مع المهاجم الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز نجم برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين السابق كصفقة انتقال حر.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر” أن الخليج يُفكر في ضم سواريز صاحب الـ35 عامًا لمدة موسم ونصف مقابل 6 ملايين دولار أمريكي.

وأفاد رومانو أن سواريز لن يفكر في الالتحاق بالخليج، مقابل الانضمام لنادي جريميو البرازيلي، حيث توصل الفريق مع سواريز لاتفاق شفهي بالفترة الأخيرة.

رحيل بعد 4 أشهر

وكان خوسيه فوينتس رئيس نادي ناسيونال الأوروجوياني أعلن عن رحيل سواريز، حيث انضم لصفوف ناسيونال في شهر يوليو الماضي، ووقع على عقد حتى شهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني بنهاية موسم 2021/2022.

وعاد سواريز صاحب الـ 35 عامًا لنادي ناسيونال بعد 16 سنة من الرحيل عنه، حيث لعب في صفوفه خلال الفترة من 2005 إلى 2006.

وخاض الهداف التاريخي لمنتخب أوروجواي 10 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناسيونال، وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين، لكنه رحل عن ناديه في نوفمبر، قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022.

وعلق خوسيه فوينتس لمحطة “بوينتو بينال” التلفزيونية قائلًا: “البطولة انتهت ولويس سواريز رحل عن ناسيونال، لن أشارك في توقعات خاطئة”.

وتابع: “سواريز قام بمجهود رائع لناسيونال، وكل مرة سألوني فيها، كنت أقولها حتى لا ينتج عنها توقعات للمستقبل، إنه راحل وقد قال ذلك أكثر من مرة، هكذا عالجنا الأمور”.

مسيرة لويس سواريز

وكان لويس سواريز بدأ مسيرته مع كرة القدم في نادي ناسيونال في عام 2005، ولعب معهم لمدة عام واحد، خاض فيها 29 مباراة وسجل 12 هدفًا، قبل أن ينتقل إلى جرونيننجن الهولندي، في موسم 2006 – 2007، ولعب معهم 33 مباراة وسجل 13 هدفًا.

وفي عام 2007 انضم إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي بعد ذلك في عام 2011 وتحديدًا في شهر يناير انتقل إلى نادي ليفربول الإنجليزي.

ثم في عام 2014 انضم لنادي برشلونة الإسباني واستمر معه حتى عام 2020، ثم لعب نادي أتلتيكو مدريد لمدة سنتين من 2020 حتى العام الحالي.