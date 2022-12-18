تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الأركان الروسي

كشف أليكسي أريستوفيتش مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، أن قوات بلاده حاولت تصفية رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف عندما زار منطقة العملية العسكرية الخاصة في الربيع.

محاولة الاغتيال

وذكر أريستوفيتش، في حوار عبر يوتيوب، أن القوات الأوكرانية حاولت استهداف غيراسيموف في مايو أو إبريل، عندما كان الجنرال الروسي في مدينة إيزيوم.

وأضاف: اسمحوا لي أن أكشف عن سر رهيب. كان غيراسيموف في إيزيوم، واستهدفناه.

نجاة القائد

وأوضح مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، أن القوات الأوكرانية ضربت المقر الذي كان فيه غيراسيموف، لكنه كان قد غادره قبل الضربة بقليل.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سلطات كييف حاولت قتل غيراسيموف عندما كان على خط الجبهة، دون أن تقدم تواريخ أو معلومات أخرى عن الهجوم.

وأفادت الدفاع الروسية في مطلع يوليو بأن غيراسيموف تفقد سير عمل مجموعة القوات الروسية المشاركة بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، دون أن تذكر تواريخ أو مواقع جغرافية محددة.