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النظام سيسمح الاتفاق على العمولة

تفاصيل نظام السعي في المعاملات العقارية والبداية 23 يناير

2022-12-18 الساعة 8:30
تفاصيل نظام السعي في المعاملات العقارية والبداية 23 يناير
المواطن - فريق التحرير

كشف الرئيس التنفيذي للتنظيم والتسجيل العيني بهيئة العقار، إبراهيم الغيهب، موعد دخول نظام السعي الجديد حيز التنفيذ.

وقال الغيهب في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، اليوم الأحد: إن لائحة المكاتب العقارية نظمت العمولة بـ 2.5% في جميع العمليات، ولا يجوز للوسيط أو المكتب العقاري زيادتها.

الاتفاق على العمولة

وأضاف: أن نظام السعي الجديد يسمح للوسطاء العقاريين والمتعاملين الاتفاق على العمولة وإذا لم يتفقا على عمولة محددة ستكون العمولة 2.5% هي المعمول بها.

موعد التنفيذ

وأوضح الغيهب أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 23 يناير المقبل.

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