تفاصيل نظام السعي في المعاملات العقارية والبداية 23 يناير

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كشف الرئيس التنفيذي للتنظيم والتسجيل العيني بهيئة العقار، إبراهيم الغيهب، موعد دخول نظام السعي الجديد حيز التنفيذ.
فيديو | ابتداءً من 23 يناير.. البدء بنظام "السعي" الجديد الذي ينص على اتفاق الطرفين بنسبة العمولة
التفاصيل مع الرئيس التنفيذي للتنظيم والتسجيل في الهيئة العامة للعقار #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/HN7U8j63OD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 18, 2022
وقال الغيهب في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، اليوم الأحد: إن لائحة المكاتب العقارية نظمت العمولة بـ 2.5% في جميع العمليات، ولا يجوز للوسيط أو المكتب العقاري زيادتها.
وأضاف: أن نظام السعي الجديد يسمح للوسطاء العقاريين والمتعاملين الاتفاق على العمولة وإذا لم يتفقا على عمولة محددة ستكون العمولة 2.5% هي المعمول بها.
وأوضح الغيهب أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 23 يناير المقبل.