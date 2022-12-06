تفاصيل وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة داخل خزان مياه

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قال المواطن عبدالله عسيري، إن 4 أشخاص من أسرته لقوا حتفهم إثر اختناقهم داخل خزان مياه.
وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة داخل خزان مياه..
تفاصيل الحادث المأساوي يرويها لياهلا أحد أفراد الأسرة المنكوبة @Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/xNeRvhmznXقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 6, 2022
وقال عسيري في مداخلة هاتفية مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، اليوم الثلاثاء: إنه في ظل هطول الأمطار، المياه تجمعت حول خزان لديهم تحت الإنشاء، ثم قام أخوه للنزول بتشغيل الماتور نحو ساعتين، لكنه اختنق وحاول عمه وأبوه وابن عمه المساعدة، لكنهم اختنقوا جميعًا.
ولفت عسيري إلى أن أفراد أسرته تعرضوا لاختناقات داخل الخزان من الماتور؛ حيث لا يوجد أي مصادر تهوية، مع عمق الخزان إذ يصل إلى نحو 6 أمتار، وحاول عدد من الجيران مساعدتهم ولكن دون جدوى.
وذكر عسيري أن قوات الدفاع المدني وصلت بالفعل لمكان الحادث، وتم مساعدة أسرته وعمل الإسعافات الأولية اللازمة.