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تفاصيل وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة داخل خزان مياه

2022-12-06 الساعة 10:32
تفاصيل وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة داخل خزان مياه
المواطن - فريق التحرير

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قال المواطن عبدالله عسيري، إن 4 أشخاص من أسرته لقوا حتفهم إثر اختناقهم داخل خزان مياه.

تفاصيل مأساوية

وقال عسيري في مداخلة هاتفية مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، اليوم الثلاثاء: إنه في ظل هطول الأمطار، المياه تجمعت حول خزان لديهم تحت الإنشاء، ثم قام أخوه للنزول بتشغيل الماتور نحو ساعتين، لكنه اختنق وحاول عمه وأبوه وابن عمه المساعدة، لكنهم اختنقوا جميعًا.

ولفت عسيري إلى أن أفراد أسرته تعرضوا لاختناقات داخل الخزان من الماتور؛ حيث لا يوجد أي مصادر تهوية، مع عمق الخزان إذ يصل إلى نحو 6 أمتار، وحاول عدد من الجيران مساعدتهم ولكن دون جدوى.

إسعافات أولية

وذكر عسيري أن قوات الدفاع المدني وصلت بالفعل لمكان الحادث، وتم مساعدة أسرته وعمل الإسعافات الأولية اللازمة.

 

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